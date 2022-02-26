Михалков раскритиковал звезд за восьмилетнее молчание о событиях в Донбассе

Михалков раскритиковал звезд за восьмилетнее молчание о событиях в Донбассе Новости
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Известный советский и российский режиссер Никита Михалков осудил деятелей культуры, призывающих остановить спецоперацию России по защите Луганской и Донецкой народных республик.

Михалков отметил, что все звезды, которые требуют прекратить операцию, и «рта не раскрыли» по поводу восьмилетней череды преступлений со стороны Украины по отношению к жителям Донбасса.

«Они спокойно взирали на все, что происходит, кормились "с руки" государства и молчали, пока не возникла опасность и, как говорят в России, жареный петух в виде западных санкций не стал угрожать их насиженным задницам», — цитирует режиссера ТАСС.

По словам Никиты Михалкова, в течение восьми лет мир спокойно наблюдал за тем, как безнаказанно убивают мирных жителей за нежелание признавать пришедший путем государственного переворота «нацистский режим».

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. Лидер государства подчеркнул, что данное решение было принято для защиты мирного населения Донбасса.

Журналист ВГТРК, депутат Мосгордумы Андрей Медведев заявил, что украинские власти бесконтрольно раздают оружие населению. Из-за этого в Киеве начался хаос, передает Ura.ru.

 
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