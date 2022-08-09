Михалков назвал единственный способ попасть на концерт Меладзе для украинских беженцев

Режиссер Никита Михалков поделился «схемой», с помощью которой беженцы из Украины, находящиеся в России, смогут купить билеты на концерт Валерия Меладзе в Барвихе, передает CTNews.
В новом выпуске авторского шоу «Бесогон ТВ» Михалков раскритиковал Меладзе за слишком высокие цены, которые организаторы концерта в Барвихе просят за билеты на выступление певца в 2023 году. По словам режиссера, их стоимость начинается с 20 тысяч рублей.
Учитывая эту цифру, Михалков придумал «хитрую схему», с помощью которой беженцы с Украины смогут попасть на мероприятие. Взяв во внимание тот факт, что каждому мигранту полагалась выплата в размере 10 тысяч рублей, два украинца могли бы скинуться, а потом купить один билет, и с помощью жребия определить, кто насладится песнями Меладзе, пошутил режиссер.
Также Никита Михалков заступился за рокеров «Би-2» после того, как их раскритиковали из-за выступления на Суперкубке по футболу. По мнению мэтра, музыканты не виноваты, что приняли приглашение. Вся ответственность лежит на организаторах спортивного мероприятия.