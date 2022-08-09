Михалков назвал единственный способ попасть на концерт Меладзе для украинских беженцев

Учитывая эту цифру, Михалков придумал «хитрую схему», с помощью которой беженцы с Украины смогут попасть на мероприятие. Взяв во внимание тот факт, что каждому мигранту полагалась выплата в размере 10 тысяч рублей, два украинца могли бы скинуться, а потом купить один билет, и с помощью жребия определить, кто насладится песнями Меладзе, пошутил режиссер.