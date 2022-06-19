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Михаил Швыдкой посоветовал режиссерам в России делать кино для зрителей, а не для премий

Михаил Швыдкой посоветовал режиссерам в России делать кино для зрителей, а не для премий
Агентство «Москва» / Софья Сандурская

Искусствовед и телеведущий Михаил Швыдкой призвал российских авторов сосредоточиться на создании зрительского кино. По его мнению, режиссеры должны спокойно относиться к проведению фестивалей и получению премий.

Швыдкой назвал премии и фестивали политизированным явлением. Он отметил, что в настоящее время режиссеры должны трудиться над зрительским кино. 

«Честно скажу — я сторонник того, чтобы иметь успех в прокате, и не потому, что я сторонник массового кино и противник авторского, нет», — заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству в беседе с ТАСС на ПМЭФ-2022.

Кроме этого, он ответил на вопрос, стоит ли России выдвигаться на премию «Оскар» в этом году. Телеведущий отметил, что «в гости навязываться плохо».

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