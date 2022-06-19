Михаил Швыдкой посоветовал режиссерам в России делать кино для зрителей, а не для премий

«Честно скажу — я сторонник того, чтобы иметь успех в прокате, и не потому, что я сторонник массового кино и противник авторского, нет», — заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству в беседе с ТАСС на ПМЭФ-2022.