Михаил Швыдкой посоветовал режиссерам в России делать кино для зрителей, а не для премий

Искусствовед и телеведущий Михаил Швыдкой призвал российских авторов сосредоточиться на создании зрительского кино. По его мнению, режиссеры должны спокойно относиться к проведению фестивалей и получению премий.
Швыдкой назвал премии и фестивали политизированным явлением. Он отметил, что в настоящее время режиссеры должны трудиться над зрительским кино.
«Честно скажу — я сторонник того, чтобы иметь успех в прокате, и не потому, что я сторонник массового кино и противник авторского, нет», — заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству в беседе с ТАСС на ПМЭФ-2022.
Кроме этого, он ответил на вопрос, стоит ли России выдвигаться на премию «Оскар» в этом году. Телеведущий отметил, что «в гости навязываться плохо».