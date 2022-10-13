Михаил Швыдкой объяснил важность проекта «Большую музыку — в малые города»

«Этот проект ориентирован и на них, и на будущих музыкантов. Чтобы на сцену вышел симфонический оркестр, который насчитывает 106 человек, необходимо чтобы каждый год как минимум десять тысяч детишек пошли в музыкальную школу», — сказал он на презентации проекта в пресс-центре ТАСС.