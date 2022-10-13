Михаил Швыдкой объяснил важность проекта «Большую музыку — в малые города»

Проект «Большую музыку — в малые города» был презентован фондом «Мост искусств» и «Русской Медиагруппой». Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой объяснил важность данной инициативы.
Швыдкой отметил, что проект ориентирован на города, численность которых составляет 50-100 тысяч человек. По словам эксперта, он познакомит россиян с качественной и живой музыкой.
«Этот проект ориентирован и на них, и на будущих музыкантов. Чтобы на сцену вышел симфонический оркестр, который насчитывает 106 человек, необходимо чтобы каждый год как минимум десять тысяч детишек пошли в музыкальную школу», — сказал он на презентации проекта в пресс-центре ТАСС.
Примечательно, что во многих российских городах уже состоялись концерты в рамках проекта «Большую музыку — в малые города». В их числе оказались: Ольск, Балашов, Новомосковск, Ивановка. Для жителей населенных пунктов страны выступили и еще сыграют студенты региональных консерваторий.