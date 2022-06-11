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Михаил Шац признался, что мог бы остаться в России ради дочери

Михаил Шац признался, что мог бы остаться в России ради дочери
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий Михаил Шац сообщил, ради кого мог бы остаться в России после начала специальной операции на Украине. Как оказалось, речь идет о его дочери Сони. 

Наследница артиста после некоторых размышлений покинула Россию. В настоящее время она находится в Испании, где остановилась ее мать Татьяна Лазарева. 

Сам Шатц не скрывает, что решение перебраться за границу у него появилось после начала спецоперации России на Украине. Он подчеркнул, что, если бы дочка осталась в РФ, то он бы тоже никуда не уехал.

«Тогда Лазарева эвакуировалась из Киева, вся семья была за границей, мы с дочерью последние уехали туда», — поделился телеведущий в одном из интервью. 

Как оказалось, Соня тяжело пережила переезд за границу. Ведь на родине у нее появилась работа в виде совместного с отцом подкаста «Папа, закрой дверь». 

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