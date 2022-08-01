Михаил Шахназаров резко высказался об улетевшей из России Юлии Ауг

Блогер и журналист Михаил Шахназаров считает, что из-за таких актрис, как Юлия Ауг в России не развивается кинематограф.
В своем Telegram-канале Шахназаров вновь осудил Ауг за ее позицию о спецоперации России по защите республик Донбасса, а также нежелание артистки оставаться в родной стране. Кроме того, он отметил, что подобные ей артисты не позволяют российскому кинематографу развиваться.
«А потому что у нас вполне себе заурядные актеры и актрисы живут на невидимых баррикадах, получают за это от коллег звание великих и непревзойденных и любое “кушать подано”, произнесенное ими, возносится тусовкой до небес», — написал журналист.
Напомним, Ауг выступила с критикой спецоперации, после чего заявила, что не может оставаться в России и улетела за границу.