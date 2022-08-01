Михаил Шахназаров резко высказался об улетевшей из России Юлии Ауг

В своем Telegram-канале Шахназаров вновь осудил Ауг за ее позицию о спецоперации России по защите республик Донбасса, а также нежелание артистки оставаться в родной стране. Кроме того, он отметил, что подобные ей артисты не позволяют российскому кинематографу развиваться.