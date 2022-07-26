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Михаил Шахназаров резко высказался о вокальных данных мужа Анны Нетребко

Михаил Шахназаров резко высказался о вокальных данных мужа Анны Нетребко
prt scryoutube.com/Шах и Мат

Певица Анна Нетребко вместе с мужем Юсифом Эйвазовым выступили на концерте в немецком Регенсбурге, а звездный супруг в соцсетях рассказал, сколько зрителей пришло на выступление. Журналист Михаил Шахназаров в ироничной манере «похвалил» певца за предоставленные данные.

«Петь не умеет, так хоть считать научился. Уже плюс», — написал Шахназаров в своем Telegram-канале.

Ранее он объяснил, почему Ксении Собчак сходят с рук довольно спорные вещи и высказывания, ведь она часто критикует знаменитостей и берет откровенные интервью у звезд, покинувших Россию на фоне проводимой спецоперации по защите Донбасса.

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