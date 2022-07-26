Михаил Шахназаров резко высказался о вокальных данных мужа Анны Нетребко

Ранее он объяснил, почему Ксении Собчак сходят с рук довольно спорные вещи и высказывания, ведь она часто критикует знаменитостей и берет откровенные интервью у звезд, покинувших Россию на фоне проводимой спецоперации по защите Донбасса.