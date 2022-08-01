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Михаил Шахназаров резко ответил на заявление Вайкуле о притеснении русских в Прибалтике

Михаил Шахназаров резко ответил на заявление Вайкуле о притеснении русских в Прибалтике
globallookpress/Aleksandr Gusev

Журналист Михаил Шахназаров прокомментировал заявление латвийской актрисы и певицы Лаймы Вайкуле о хорошем отношении к русским в странах Прибалтики.

По его мнению, которое он выразил в личном Telegram-канале, Вайкуле лукавит. 

«Серьёзно?! А откуда паспорта неграждан с пометкой Alien (пришелец – прим. ред.)? Откуда масса поражений в правах? Право голосовать, право занимать госдолжность, владеть оружием», — высказал Шахназаров. 

Ранее Лайма Вайкуле сказала в интервью Ирине Шихман, что не понимает, откуда взялся стереотип о нетерпимости латышей к русским. 

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