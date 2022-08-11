Михаил Шахназаров рассекретил брачный контракт между Собчак и Богомоловым

Журналист Михаил Шахнахаров заявил, что между Ксений Собчак и Константином Богомоловым существует брачный контракт. Согласно нему, режиссер обязан летать с журналисткой в совместный отпуск.
Шахназаров озвучил условия контракта между Собчак и Богомоловым в эфире шоу «Полный абзац». Так, режиссер должен около четырех раз в год появляться на отдыхе вместе со своей супругой.
«Он с женой поехал отдыхать по контракту. Три или четыре раза в год ему надо появляться с женой», ― заявил журналист.
Ранее Шахназаров раскритиковал Ксению Собчак. Он посоветовал телеведущей обратить внимание на орфографию в своих постах.