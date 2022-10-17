Михаил Шахназаров раскрыл главный страх сбежавших из России знаменитостей

«Знаете, они очень сейчас переживают, что не будет “голубого огонька”. До такой степени голубого… А я бы на месте продюсеров проехал по караоке-клубам, собрал бы там девчонок красивых – а там такие девчонки-резиденты. И они бы просто убрали всех этих уехавших “мастодонтов”, у которых уже глаза от операций не закрываются и не открываются, у которых, извините, с задницы кожа перетянута на лицо», — цитирует Шахназарова «Экономика сегодня».