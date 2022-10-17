Михаил Шахназаров раскрыл главный страх сбежавших из России знаменитостей

Журналист Михаил Шахназаров заявил, что сбежавшие из России артисты переживают из-за того, что потеряли возможность заработать хорошие деньги на новогоднем «Голубом огоньке».
По словам журналиста, в связи со сложившейся в стране ситуацией судьба новогодних концертов повисла в воздухе. Однако не только СВО повлияло на проведение «голубых огоньков», проблема заключается и в том, что большинство знаменитостей, которые в основном и были участниками этих новогодних концертов на федеральных каналах, сбежали из страны. И если российские телеканалы могут их заменить на молодых и талантливых исполнителей, то отсутствие новогоднего «чеса» вызывает большое беспокойство у беглецов.
«Знаете, они очень сейчас переживают, что не будет “голубого огонька”. До такой степени голубого… А я бы на месте продюсеров проехал по караоке-клубам, собрал бы там девчонок красивых – а там такие девчонки-резиденты. И они бы просто убрали всех этих уехавших “мастодонтов”, у которых уже глаза от операций не закрываются и не открываются, у которых, извините, с задницы кожа перетянута на лицо», — цитирует Шахназарова «Экономика сегодня».
По словам журналиста, россияне уже давно устали от засилья на телевидении одних и тех же так называемых звезд, которых давно надо менять, и новогодние «голубые огоньки» прекрасная площадка для молодых талантов.