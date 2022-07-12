Михаил Шахназаров раскритиковал Шевчука за антироссийскую позицию

«Юра не только музыкант, Юра еще и революционер. Кухонный. Как же вы ребята опостылели своей тягой к революциям. Пели бы себе про сказочных драконов и любовь синеглазки и рыцаря, и было бы вам счастье. Нет, вам баррикады, кожанки и маузеры подавай», — написал журналист в своем Telegram-канале.