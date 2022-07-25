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Михаил Шахназаров раскритиковал Киркорова после анонса его концертов в Крыму

Михаил Шахназаров раскритиковал Киркорова после анонса его концертов в Крыму
prt scr youtube.com/Программа Ша!

Журналист Михаил Шахназаров высказался насчет решения певца Филиппа Киркорова выступить перед героями спецоперации в Крыму. Исполнитель собирается провести два концерта.

Шахназаров высмеял изменившуюся позицию Киркорова и его желание провести концерты на полуострове. Исполнитель собирается выступить в Ялте и Феодосии.

«Ну зачем вы столь агрессивно и безжалостно втаптываете “Вивуладиву” в грязь? Отчего вы решили сравнить его с хамелеоном и моральной проституткой? Он вообще здесь в роли торпеды», — написал Шахназаров в своем Telegram-канале.

Кроме того, журналист отметил, что в России идет противостояние между «голубым лобби и поздно спохватившимся блоком традиционалистов». Шахназаров предположил, кто может одержать победу.

Ранее концерты Киркорова призывали отменить в России, пишет «Царьград». Поводом послужил номер артиста на песню «Мария Магдалена».

Киркоров концерт Крым спецоперация Шахназаров
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RusNewsToday24
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