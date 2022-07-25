Михаил Шахназаров раскритиковал Киркорова после анонса его концертов в Крыму

Журналист Михаил Шахназаров высказался насчет решения певца Филиппа Киркорова выступить перед героями спецоперации в Крыму. Исполнитель собирается провести два концерта.
Шахназаров высмеял изменившуюся позицию Киркорова и его желание провести концерты на полуострове. Исполнитель собирается выступить в Ялте и Феодосии.
«Ну зачем вы столь агрессивно и безжалостно втаптываете “Вивуладиву” в грязь? Отчего вы решили сравнить его с хамелеоном и моральной проституткой? Он вообще здесь в роли торпеды», — написал Шахназаров в своем Telegram-канале.
Кроме того, журналист отметил, что в России идет противостояние между «голубым лобби и поздно спохватившимся блоком традиционалистов». Шахназаров предположил, кто может одержать победу.
Ранее концерты Киркорова призывали отменить в России, пишет «Царьград». Поводом послужил номер артиста на песню «Мария Магдалена».