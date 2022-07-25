Михаил Шахназаров раскритиковал Киркорова после анонса его концертов в Крыму

«Ну зачем вы столь агрессивно и безжалостно втаптываете “Вивуладиву” в грязь? Отчего вы решили сравнить его с хамелеоном и моральной проституткой? Он вообще здесь в роли торпеды», — написал Шахназаров в своем Telegram-канале.