Михаил Шахназаров признался, что ему снится Ксения Собчак

Публицист Михаил Шахназаров в YouTube-шоу “Полный абзац” сделал неожиданно откровенное заявление о телеведущей Ксении Собчак.
Выяснилось, что журналистка, которою он резко критикует в последнее время, приходит к нему во снах.
Шахназаров отметил, что светская львица снится ему в “форме не доброй молочницы”.
“Она ходит и говорит: «Что коров-то не подоили, тв*ри! Давай, подъем. Коровок доить пойдем». Вот такой она мне снится”, – заметил Шахназаров.
Ранее Михаил Шахназаров подверг сомнению кулинарные способности Андрея Макаревича, который ранее был ведущим шоу «Смак». По словам писателя и публициста, музыканту нельзя было доверять такую программу.