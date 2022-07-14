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Михаил Шахназаров признался, что ему снится Ксения Собчак

Мужчина демонстрировал свои гениталии посетителям парка в Чите

Публицист Михаил Шахназаров в YouTube-шоу “Полный абзац” сделал неожиданно откровенное заявление о телеведущей Ксении Собчак.

Выяснилось, что журналистка, которою он резко критикует в последнее время, приходит к нему во снах. 

Шахназаров отметил, что светская львица снится ему в “форме не доброй молочницы”. 

“Она ходит и говорит: «Что коров-то не подоили, тв*ри! Давай, подъем. Коровок доить пойдем». Вот такой она мне снится”, – заметил Шахназаров.

Ранее Михаил Шахназаров подверг сомнению кулинарные способности Андрея Макаревича, который ранее был ведущим шоу «Смак». По словам писателя и публициста, музыканту нельзя было доверять такую программу.

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