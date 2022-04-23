Михаил Шахназаров поставил на место оскорбившего россиян Макаревича

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Журналист Михаил Шахназаров резко ответил лидеру рок-группы «Машина времени» Андрею Макаревичу на его нелестные изречения в адрес граждан России. Блогер задал вопрос музыканту, почему тот не покинул страну много лет назад, раз он так презирает своих соотечественников.
Макаревич уехал в Израиль вскоре после объявления официальной Москвы о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Уже находясь за рубежом, артист нахамил россиянам, не понимающим, почему представители отечественной элиты спешно покидают страну. Михаил Шахназаров поспешил в своем YouTube-проекте «Шах и мат» напомнить музыканту, что он сам благополучно жил и работал в России долгие десятилетия, обогащаясь за счет зрителей.
«Что вам мешало уехать из «совка»? Что мешало уехать из новой России раньше, а не сейчас? А я вам объясню: жажда денег. Вы со своими «талантами» никому не нужны ни в Израиле, ни в Германии. Работали бы ассистентом-осветителем. Ну или бы гитары настраивали, да и то вряд ли», — поставил журналист на место Макаревича.
Ранее Шахназоров опубликовал в Сети выпуски, посвященные другим российским артистам, в марте покинувшим страну. Блогер уже «прошелся» по таким персонам, как Алла Пугачева, Максим Галкин, Иван Ургант и другим знаменитостям.