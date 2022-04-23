Михаил Шахназаров поставил на место оскорбившего россиян Макаревича

«Что вам мешало уехать из «совка»? Что мешало уехать из новой России раньше, а не сейчас? А я вам объясню: жажда денег. Вы со своими «талантами» никому не нужны ни в Израиле, ни в Германии. Работали бы ассистентом-осветителем. Ну или бы гитары настраивали, да и то вряд ли», — поставил журналист на место Макаревича.