Михаил Шахназаров осудил Манижу и Гельмана за отношение к спецоперации

«Это даже не переобувка, это такой посыл, что мол смотрите, я могла бы быть и хуже. Я вас ненавижу, но не так сильно. Я пока посмотрю, может быть вы исправитесь орки поганые», — заявил Шахназаров в программе «Постскриптум».