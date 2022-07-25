Михаил Шахназаров осудил Манижу и Гельмана за отношение к спецоперации

Публицист Михаил Шахназаров высказался о певице Маниже и галеристе Марате Гельмане* (физлицо, выполняющее функции иностранного агента), которые выступили против спецоперации.
Манижа выехала из России после 24 февраля, но позже вернулась. Певица заявила, что все же хочет остаться в стране. Шахназаров считает, что исполнительница своим поступком хотела показать отношение к россиянам.
«Это даже не переобувка, это такой посыл, что мол смотрите, я могла бы быть и хуже. Я вас ненавижу, но не так сильно. Я пока посмотрю, может быть вы исправитесь орки поганые», — заявил Шахназаров в программе «Постскриптум».
Что касается Гельмана, то по мнению публициста, он нужен, чтобы «разгонять волну». Шахназаров считает, что правительство должно принять меры и запретить галеристу въезд в Россию на 50 лет.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами