Михаил Шахназаров объяснил, почему проекты Собчак набирают много просмотров

«Почему Собчак до сих пор не иноагент. Насчет просмотров – это, конечно, показатель, но на [певца] Стаса Михайлова тоже ходят многие. Я ни одного интервью Ксении Собчак не смотрел. Видел какие-то нарезки, как она нашла в спальне у [артистки балета Анастасии] Волочковой дилдо и кричала: “Посмотрите, что я нашла”», — рассказал блогер в YouTube-шоу «Полный абзац».