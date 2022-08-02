Михаил Шахназаров объяснил, почему проекты Собчак набирают много просмотров

Блогер и журналист Михаил Шахназаров объяснил популярность проектов телеведущей Ксении Собчак на YouTube.
Шахназаров отметил, что интервью Собчак набирают много просмотров, но она, по мнению журналиста, того не стоит.
«Почему Собчак до сих пор не иноагент. Насчет просмотров – это, конечно, показатель, но на [певца] Стаса Михайлова тоже ходят многие. Я ни одного интервью Ксении Собчак не смотрел. Видел какие-то нарезки, как она нашла в спальне у [артистки балета Анастасии] Волочковой дилдо и кричала: “Посмотрите, что я нашла”», — рассказал блогер в YouTube-шоу «Полный абзац».
Шахназаров считает, что это венец карьеры Собчак. Теперь он только и будет, что искать отрывки ее интервью и комментировать их.