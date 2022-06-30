Михаил Шахназаров объяснил, кто сделал Галкина «звездой» ТВ в России

Талант Максима Галкина как телеведущего очень сильно преувеличен, считает журналист Михаил Шахназаров.
По мнению Шахназарова, людям просто не оставили выбора, пригласив ведущим во многие телевизионные проекты шоумена Максима Галкина. Россиянам внушили, что единственным талантливым человеком, способным вести много программ одновременно, является супруг Аллы Пугачевой. При этом руководство телеканалов, где работал юморист, несет ответственность за продвижение Галкина, убежден журналист.
«Нас решили лишить критического мышления. Вообще человек – животное внушаемое. Нас сделали полностью внушаемыми. Нам сказали: вот, есть Максим Галкин, у которого есть крыша, понятное дело, которая его толкает», — объяснил публицист в эфире YouTube-шоу «Полный абзац».
Журналист считает, что Галкина «провозгласили» ведущим, которого невозможно заменить, приглашая целенаправленно во многие телевизионные проекты и концерты. При этом Шахназаров отметил, что раньше Галкин действительно талантливо выступал, однако перестал совершенствоваться и расслабился.
Ранее телеведущий Дмитрий Киселев напомнил уехавшему из России юмористу Максиму Галкину, который продолжает оскорбительно высказываться о Родине, о заработанных огромных деньгах на федеральных каналах.
Спецоперация Вооруженных сил России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее целью являются демилитаризация и денацификация этой страны, а также помощь жителям Донбасса, на протяжении восьми лет подвергавшихся геноциду и издевательствам со стороны киевского режима. Звезды российского шоу-бизнеса раскололись. Одни поддержали специальную операцию, а другие покинули Россию и заявили, что стыдятся своей национальности.