Спецоперация Вооруженных сил России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее целью являются демилитаризация и денацификация этой страны, а также помощь жителям Донбасса, на протяжении восьми лет подвергавшихся геноциду и издевательствам со стороны киевского режима. Звезды российского шоу-бизнеса раскололись. Одни поддержали специальную операцию, а другие покинули Россию и заявили, что стыдятся своей национальности.