Михаил Шахназаров обвинил Макаревича в зарабатывании денег на критике России

Шахназаров в своем YouTube-канале вспомнил слова самого Макаревича: он утверждал, что если кто-то критикует что-либо в Сети более двух недель, что речь идет явно проплаченной акции. Журналист заявил, что Макаревич критиковал Россию не пару недель, а на протяжение куда большего срока, и деньги, получается, получал не только за концерты, но и за резкую высказывания про РФ.