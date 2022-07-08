Михаил Шахназаров эмоционально прокомментировал возвращение Юлии Ауг в Россию

Телеведущий и блогер Михаил Шахназаров высказался о возвращении актрисы Юлии Ауг в Россию.
После начала спецоперации по защите Донбасса Ауг четко обозначил свою позицию, отказавшись вставать на сторону родной страны. Актриса уехала в Эстонию, однако позже стало известно о ее возвращении.
«Почему? Да просто кушать хочется. В Эстонии на пропитание и пропой не заработаешь», — высказался Шахназаров в Telegram-канале.
Блогер с сожалением добавил, что россияне отличаются «национальной гордостью» и легко простят «упыря в юбке», который оскорблял участников спецоперации, Россию и ее президента.