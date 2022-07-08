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Михаил Шахназаров эмоционально прокомментировал возвращение Юлии Ауг в Россию

Михаил Шахназаров эмоционально прокомментировал возвращение Юлии Ауг в Россию
prt scr youtube.com/Программа Ша!

Телеведущий и блогер Михаил Шахназаров высказался о возвращении актрисы Юлии Ауг в Россию.

После начала спецоперации по защите Донбасса Ауг четко обозначил свою позицию, отказавшись вставать на сторону родной страны. Актриса уехала в Эстонию, однако позже стало известно о ее возвращении.

«Почему? Да просто кушать хочется. В Эстонии на пропитание и пропой не заработаешь», — высказался Шахназаров в Telegram-канале.

Блогер с сожалением добавил, что россияне отличаются «национальной гордостью» и легко простят «упыря в юбке», который оскорблял участников спецоперации, Россию и ее президента.

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RusNewsToday24
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