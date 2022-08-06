Михаил Марфин рассказал, почему Александр Масляков не выходит на сцену

Сценарист Михаил Марфин прокомментировал замену телеведущего и заслуженного деятеля искусств РФ Александра Маслякова на игре КВН в Светлогорске.
Весь состав команд Высшей Лиги КВН выступит в Светлогорске. Зрители обратили внимание, что на сцену вместо Маслякова выйдет актер Дмитрий Хрусталев. Марфин объяснил, почему заслуженный деятель искусств не появится на мероприятии.
«Чувствует себя он нормально, он просто руководит процессом. Он провел одну игру. Я не знаю, почему выбор пал именно на Хрусталева», — сказал сценарист в разговоре с порталом BLITZ+.
Известно, что Масляков проходит длительный период восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции.