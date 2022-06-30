Михаил Гребенщиков вспомнил последнюю встречу с Пьером Нарциссом

«Буду всегда вспоминать его, грустить о нем. Виделся, наверное, с ним в марте, приходил на студию, писал с продюсером какую-то песню про очередное шоколадное. А я стебал его: “Тему другую не найти?” Записывал вокал на моей студии», — цитирует его ФАН.