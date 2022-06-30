Михаил Гребенщиков вспомнил последнюю встречу с Пьером Нарциссом

Участник проекта «Фабрика звезд» Михаил Гребенщиков вспомнил последнюю встречу с певцом Пьером Нарциссом.
Нарцисс скончался в возрасте 45 лет из-за неудачной операции на почке. 30 июня состоялась траурная церемония прощания с исполнителем хита «Шоколадный заяц». Гребенщиков также пришел на панихиду, где рассказал о последней встрече с певцом.
«Буду всегда вспоминать его, грустить о нем. Виделся, наверное, с ним в марте, приходил на студию, писал с продюсером какую-то песню про очередное шоколадное. А я стебал его: “Тему другую не найти?” Записывал вокал на моей студии», — цитирует его ФАН.
Гребенщиков добавил, что Нарцисс всегда старался зарабатывать ради своей единственной дочери. По словам музыканта, он всегда отдавал своей наследнице последнее.
Когда состоятся похороны артиста, неизвестно. Его тело, согласно решению родственников, перевезут в Камерун.