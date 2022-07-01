Михаил Горбачев из-за потери сил стал меньше вставать с больничной постели

Первый президент Советского Союза Михаил Горбачев испытывает упадок сил и реже встает с постели. Об этом рассказал посетивший политика экономист, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг.
Известно, что 91-летний Михаил Горбачев уже несколько лет постоянно проживает в Центральной клинической больнице. По словам экономиста, состояние здоровья президента ССCР постепенно ухудшается.
«Как себя чувствует? Ну более-менее. Просто сил меньше становится у него. Редко встает. Забывчивость есть. Тема меняется произвольно», — пояснил Руслан Гринберг в интервью телеканалу «Звезда».
Специалисты отмечают у политика проблемы с почками и сахарный диабет. В клинике его посещают близкие, поэтому Михаил Горбачев чувствует себя комфортно.