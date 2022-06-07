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Михаил Галкин выступит с концертом в Юрмале

Михаил Галкин выступит с концертом в Юрмале
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Шоумен Максим Галкин даст сольный концерт в латвийской Юрмале. Об этом он сообщил поклонникам в социальных сетях. 

Галкин покинул Россию после начала специальной операции на Украине. Артист перебрался в Израиль, где весь июнь будет давать концерты. 

Недавно супруг Аллы Пугачевой снова вышел на связь с поклонниками в социальных сетях. Он сообщил, что выступит с концертом в Юрмале.

«Дорогие друзья, спешу вас обрадовать! 4 августа в Юрмале мой сольный концерт в моем любимом концертом зале “Дзинтари”. Я приеду с новой юмористической программой! Это уже традиция — мои летние концерты», — поделился шоумен. 

Галкин неоднократно оскорблял Россию и ее жителей после начала специальной операции на Украине. О возвращении на родину юморист не говорит. 

Примечательно, что многие представители шоу-бизнеса не одобрили действия российской власти. В их числе оказались актриса Чулпан Хаматова, музыкант Андрей Макаревич, телеведущий Глеб Пьяных, певица Земфира и другие. 

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RusNewsToday24
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