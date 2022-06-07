Михаил Галкин выступит с концертом в Юрмале

Шоумен Максим Галкин даст сольный концерт в латвийской Юрмале. Об этом он сообщил поклонникам в социальных сетях.
Галкин покинул Россию после начала специальной операции на Украине. Артист перебрался в Израиль, где весь июнь будет давать концерты.
Недавно супруг Аллы Пугачевой снова вышел на связь с поклонниками в социальных сетях. Он сообщил, что выступит с концертом в Юрмале.
«Дорогие друзья, спешу вас обрадовать! 4 августа в Юрмале мой сольный концерт в моем любимом концертом зале “Дзинтари”. Я приеду с новой юмористической программой! Это уже традиция — мои летние концерты», — поделился шоумен.
Галкин неоднократно оскорблял Россию и ее жителей после начала специальной операции на Украине. О возвращении на родину юморист не говорит.
Примечательно, что многие представители шоу-бизнеса не одобрили действия российской власти. В их числе оказались актриса Чулпан Хаматова, музыкант Андрей Макаревич, телеведущий Глеб Пьяных, певица Земфира и другие.