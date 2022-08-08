Мигрант попал в колонию за надругательство над 13-летним мальчиком под Челябинском

В Челябинской области перед судом предстал 53-летний гастарбайтер. Мигрант был признан виновным в сексуальном насилии в отношении 13-летнего подростка, сообщило издание URA.RU.
Преступление было совершено в ноябре прошлого года. Школьник пошел гулять с собакой. На него набросился иностранец и оттащил в безлюдное место, где и произошло надругательство.
Потерпевший побежал домой и сообщил родителям о нападении. Стражи порядка оперативно задержали мигранта. Насильник получил шестилетний срок заключения.
Недавно в Челябинской области изнасиловали 13-летнюю школьницу. По подозрению в преступлении задержаны двое ранее судимых мужчин, сообщил сайт «360».