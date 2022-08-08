Новости0

Мигрант попал в колонию за надругательство над 13-летним мальчиком под Челябинском

Мигрант попал в колонию за надругательство над 13-летним мальчиком под Челябинском
pxhere.com

В Челябинской области перед судом предстал 53-летний гастарбайтер. Мигрант был признан виновным в сексуальном насилии в отношении 13-летнего подростка, сообщило издание URA.RU.

Преступление было совершено в ноябре прошлого года. Школьник пошел гулять с собакой. На него набросился иностранец и оттащил в безлюдное место, где и произошло надругательство.

Потерпевший побежал домой и сообщил родителям о нападении. Стражи порядка оперативно задержали мигранта. Насильник получил шестилетний срок заключения.

Недавно в Челябинской области изнасиловали 13-летнюю школьницу. По подозрению в преступлении задержаны двое ранее судимых мужчин, сообщил сайт «360».

мигрант насилие ребенок
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.