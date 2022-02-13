



Мифы о семейной жизни: мужская полигамия JuliaPsychologist



Instruction

1. Мнение профессионалов о полигамии

Специалисты вынуждены разочаровать идеалистические представления дам о моногамии мужчин. Влечение к нескольким женщинам в один временной период не всегда является признаком отсутствия глубоких чувств к партнеру. Полигамия объясняется биологическими причинами.

К сожалению, для мужчин даже физиологические мотивы не являются оправданием безответственного и унижающего поведения в паре. Желание к другим могут чувствовать все люди, но крепкие союзы предполагают следование общим интересам, а не индивидуальным порывам.

В древние времена полигамия была необходима для выживания. Все мировоззрение людей строилось скорее на инстинкте самосохранения, а не моральных принципах. С развитием культурного общества этому стремлению пришлось измениться. Сегодня общество поддерживает традицию верности партнеру.

Биологи склонны утверждать, что мужчины полигамны на физическом уровне. У представителей сильного пола больший гипоталамус, чем у женщин. Он вырабатывает тестостерон, высокое содержание которого в крови определяет сексуальное желание. Однако, никакой ученый не подтверждает, что мужчина не может удовлетворять свои желания с одной партнершей.

2. Влияние раннего возраста на мужскую полигамию

Психологи считают, что полигамия является перенятым поведением из детства. Подобное распущенное отношение к женщине наблюдается у мужчин, которым не хватало материнской любви. Недостаток заботы он переносит в получение утех с разными партнершами. Можно сказать, что свою уверенность в себе он измеряет количеством женской любви.

Правда иногда наблюдается такая ситуация, когда мужчина избалован вниманием только матери и бабушки, без отца и дедушки. Неразборчивым в связях представителям сильного пола мало любви только одной женщины. Став взрослым, они могут искать жену и любовницу по поведению похожие на мать и бабушку. Встречается много доказательств мужской полигамии.

3. Что делать женщине: смириться или бороться?

Специалисты считают, что с этой проблемой в браке можно справиться. Очень важно наладить партнерские и доверительные отношения с партнером. Когда мужчина откроется, осознает свою проблему и проявит желание решить ее, тогда союз будет крепким. Конечно, дорога может быть сложной, но дама будет обязательно поддерживать партнера.

Посвятив все внимание единственной благоверной, мужчина обретет тот комфорт и любовь, которые искал в других любовницах. Шанс получить крепкий брак без измен есть у каждой. Разговаривайте и увлекайте своего мужчину. Станьте для него идеалом женщины, тогда у него не будет желания искать замену.



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