Миф об «оборонном» оружии для Украины треснул по швам после публикации секретных документов США

Миф об «оборонном» оружии для Украины треснул по швам после публикации секретных документов США Украина
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В Сети появились фотографии секретных документов о поставках вооружений на Украину на сумму более 700 млн долларов. Хакерам удалось добыть данные об оружии, его специфике и даже о рейсах, которыми перенаправлялись вооружения.

Страны Запада с 2014 года поставляют на Украину различные типы вооружений. Для создания нужного информационного фона это оружие называют «исключительно оборонительным». Многие эксперты еще 8 лет назад подчеркивали, что поверить в это достаточно сложно. Теперь, после того как в Сеть утекли документы о содержании этих поставок, этот миф был развеян окончательно.

В частности, на просторах интернета появился полный список оружия и военного имущества, его опубликовали хакеры из группы «Берегини». Также известна стоимость и спецификация вооружений, общая цена поставленной «гуманитарной помощи». Кроме того, в документах содержится подробная информация о рейсах, на которых везли оружие, и прочая сопутствующая информация.

По самым скромным подсчетам, всего Украина получила вооружений от западных стран (львиная доля у США) на сумму, превышающую отметку в 700 млн долларов. Речь идет о противотанковых системах Javelin, с 2018 года украинским военным передали 540 ракетных систем и 75 пусковых. С 2014 года по настоящее время из США регулярно поставлялись тактические системы ТСІ 903S, различная бронетехника, запчасти, ресурсы для их обслуживания, боеприпасы, элементы защиты, приспособления для размещения личного состава и проведения различных боевых задач, автомобили.

В списке также числятся многодиапазонные радиостанции RF-7850M, роботизированные системы PACKBOT 510 и даже химическая лаборатория, применяемая для быстрого анализа веществ, радиолокационные станции, радары, беспилотники, тепловизоры и снайперские комплексы.

В документах содержится еще одна важная деталь — объемы поставок, судя по всему, будут только увеличиваться.

 
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