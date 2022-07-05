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МИД Венгрии заявил о незаменимости российских энергоносителей

МИД Венгрии заявил о незаменимости российских энергоносителей
globallookpress.com/Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Венгрия физически не может найти замену российским энергоносителям. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

По его словам, перед Будапештом встает вопрос о возможности замены российских нефти и газа. В настоящее время «это физически невозможно», считает дипломат.

«Почему мы просили об исключении в эмбарго на нефть, это тот факт, что в случае, если бы мы не попросили… было бы физически невозможно обеспечить страну достаточным количеством топлива», – отметил глава МИД Венгрии.

Ранее советник венгерского премьера по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что ЕС должен отказаться от новых пакетов санкции и немедленно начать переговорный процесс с Россией, сообщает «360». По его мнению, Евросоюз окажется в роли проигравшего, так как больше всего санкционные ограничения вредят самому блоку.

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