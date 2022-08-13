МИД Венгрии заявил о дополнительных поставках газа из России

Российский «Газпром» стал поставлять газ в Венгрию по «Турецкому потоку» сверх установленных контрактов, заявил госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.
По результатам переговоров главы внешнеполитического ведомства страны Петера Сийярто в Москве, Венгрия дополнительно до конца августа будет получать по 2,6 миллиона кубометров газа в день, в общем этот объем составит 700 млн «кубов». При этом, как указал госсекретарь МИД Венгрии, стороны согласовывают график поставок российского голубого топлива на сентябрь.
«Правительство Венгрии ранее приняло решение о закупке примерно 700 миллионов кубометров природного газа в дополнение к уже законтрактованным объемам», — цитирует Тамаша Менцера РИА Новости.
Представитель венгерского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что без российских источников приобретение такого большого количества энергоресурса было бы невозможно, учитывая обстановку на европейских рынках.
Ранее «Народные Новости» писали, что премьер Венгрии Виктор Орбан назвал себя «троянским конем Путина» на конференции консерваторов в США.