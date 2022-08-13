МИД Венгрии заявил о дополнительных поставках газа из России

По результатам переговоров главы внешнеполитического ведомства страны Петера Сийярто в Москве, Венгрия дополнительно до конца августа будет получать по 2,6 миллиона кубометров газа в день, в общем этот объем составит 700 млн «кубов». При этом, как указал госсекретарь МИД Венгрии, стороны согласовывают график поставок российского голубого топлива на сентябрь.