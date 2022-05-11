МИД Венгрии: в Европе не знают, как справиться с экономическим ударом в случае эмбарго на нефть РФ

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров президента страны Виктора Орбана с французским лидером Эммануэлем Макроном и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен заявил, что у Европы нет идей, как венгерская экономика может справиться с ударом в случае эмбарго на российскую нефть, передает РИА Новости.
Сийярто также уточнил, что Венгрия поддержит инициативу по полному эмбарго российской нефти только, если Еврокомиссия предложит решение проблем, с которыми столкнется Будапешт в связи с этим.
Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что введение запрета на поставки российской нефти в Европу является вопросом нескольких дней.
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