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    МИД Венгрии: в Европе не знают, как справиться с экономическим ударом в случае эмбарго на нефть РФ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    МИД Венгрии: в Европе не знают, как справиться с экономическим ударом в случае эмбарго на нефть РФ

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    globallookpress/Lino Mirgeler

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров президента страны Виктора Орбана с французским лидером Эммануэлем Макроном и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен заявил, что у Европы нет идей, как венгерская экономика может справиться с ударом в случае эмбарго на российскую нефть, передает РИА Новости.

    Сийярто также уточнил, что Венгрия поддержит инициативу по полному эмбарго российской нефти только, если Еврокомиссия предложит решение проблем, с которыми столкнется Будапешт в связи с этим.

    Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что введение запрета на поставки российской нефти в Европу является вопросом нескольких дней.

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