МИД Венгрии: в Европе не знают, как справиться с экономическим ударом в случае эмбарго на нефть РФ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров президента страны Виктора Орбана с французским лидером Эммануэлем Макроном и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен заявил, что у Европы нет идей, как венгерская экономика может справиться с ударом в случае эмбарго на российскую нефть, передает РИА Новости.