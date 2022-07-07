МИД Украины за неделю не получил заявок на оформление визы от россиян

Россияне за первую неделю введения визового режима с Украиной не подали ни одной заявки на получение документов для въезда в страну. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет URA.RU.
Визовый режим между Россией и Украиной начал действовать 1 июля. Оформить документы можно в визовых центрах VFS Global, расположенных в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.
«За семь дней действия визового режима на всю Россию не нашлось ни одного гражданина, который подал бы на получение украинской визы. Было более 100 звонков в МИД, посольство Украины от граждан РФ с просьбой разъяснить правила въезда, как получить визу», — сказал Кулеба.
Визовый режим с Украиной действует в одностороннем порядке. Российская сторона пока продолжает придерживаться договора о безвизовых и трансграничных поездках.