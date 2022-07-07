МИД Украины за неделю не получил заявок на оформление визы от россиян

«За семь дней действия визового режима на всю Россию не нашлось ни одного гражданина, который подал бы на получение украинской визы. Было более 100 звонков в МИД, посольство Украины от граждан РФ с просьбой разъяснить правила въезда, как получить визу», — сказал Кулеба.