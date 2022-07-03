МИД Украины выступил с критикой в адрес AFP из-за сообщения об окружении Лисичанска

Министерство иностранных дел Украины обиделось на сообщение AFP об окружении Лисичанска. Об этом заявил официальный представитель ведомства Олег Николенко.
Соответствующую запись дипломат опубликовал в Twitter. Его также возмутил тот факт, что французское агентство назвало ситуацию вокруг Украины внутренним конфликтом.
«AFP стало жертвой российской пропаганды», – написал Николенко.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики. По его словам, установлен контроль над Лисичанском и населенными пунктами, которые находятся около города.