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МИД Украины выступил с критикой в адрес AFP из-за сообщения об окружении Лисичанска

МИД Украины выступил с критикой в адрес AFP из-за сообщения об окружении Лисичанска
SergKh78 / CC BY-SA 4.0 / wikipedia.org

Министерство иностранных дел Украины обиделось на сообщение AFP об окружении Лисичанска. Об этом заявил официальный представитель ведомства Олег Николенко.

Соответствующую запись дипломат опубликовал в Twitter. Его также возмутил тот факт, что французское агентство назвало ситуацию вокруг Украины внутренним конфликтом.

«AFP стало жертвой российской пропаганды», – написал Николенко.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики. По его словам, установлен контроль над Лисичанском и населенными пунктами, которые находятся около города.

AFP МИД николенко Украина
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