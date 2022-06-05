МИД Украины призвал Кевера предоставить справку о психическом здоровье

Спикеру парламента Венгрии Ласло Кеверу следует предоставить справку о состоянии. Об этом заявили в МИД Украины.
Таким образом украинское внешнеполитическое ведомство прокомментировало заявление венгерского парламентария о проблемах Зеленского с психикой.
«МИД Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья. Дальнейшая оценка слов господина Кевера напрямую зависит от вывода, зафиксированного в справке», – указано в официальном сообщении министерства.
При этом представители МИД Украины не удивились «нападкам» Будапешта, потому что «исторически Венгрия уже не раз ориентировалась на сторону зла».