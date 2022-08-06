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МИД Украины признал недействительными 225 дипломатических паспортов нардепов

МИД Украины признал недействительными 225 дипломатических паспортов нардепов
SergKh78 / CC BY-SA 4.0 / wikipedia.org

Украинский МИД признал недействительными 225 дипломатических паспортов депутатов Верховной рады. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Уточняется, что нардепы не сдали вовремя документы на хранение во внешнеполитическое ведомство страны, поэтому согласно украинскому законодательству, они были аннулированы.

«В последний раз мы просили сдать паспорта в течение июля. Все наши призывы были проигнорированы. Соответственно, руководствуясь законодательством Украины, МИД Украины признал недействительными 225 дипломатических паспортов народных депутатов, которые не были своевременно возвращены в МИД на хранение», — объяснили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что Киев аннулировал украинский паспорт олигарха Игоря Коломойского. Такая информация появилась на сайте миграционной службы страны.

Верховная рада Киев МИД нардеп Украина
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