МИД Украины: князь Владимир еще в X веке хотел вступления Киева в ЕС

Представители Министерства иностранных дел Украины заявили, что князь Владимир еще в X веке принял решение, что Киев «должен войти в состав Евросоюза».
Как сообщили в ведомстве, Украина и Европа на протяжении долгого времени были друзьями.
«В 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что нам нужно вступить», – написал МИД Украины у себя в социальной сети Twitter.
Украинское внешнеполитическое ведомство также добавило, что Киев по-прежнему мечтает вступить в ЕС, а также «защищает» Европу от России.