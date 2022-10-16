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МИД Украины: князь Владимир еще в X веке хотел вступления Киева в ЕС

МИД Украины: князь Владимир еще в X веке хотел вступления Киева в ЕС
Федеральное агентство новостей

Представители Министерства иностранных дел Украины заявили, что князь Владимир еще в X веке принял решение, что Киев «должен войти в состав Евросоюза».

Как сообщили в ведомстве, Украина и Европа на протяжении долгого времени были друзьями.

«В 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что нам нужно вступить», – написал МИД Украины у себя в социальной сети Twitter.

Украинское внешнеполитическое ведомство также добавило, что Киев по-прежнему мечтает вступить в ЕС, а также «защищает» Европу от России.

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