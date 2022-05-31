МИД Турции сообщил о желании Зеленского встретиться лично с Путиным

Президент Украины ранее заявил, что вести переговоры о мире имеет смысл только лично с Владимиром Путиным.

«Буквально вчера в ходе переговоров Зеленский выразил желание провести встречу с Путиным. Турция продолжает свои стремления», — сказал Чавушоглу в интервью журналистам «Анадолу».

По словам дипломата, Анкара продолжает свои стремления в сфере урегулирования украинского кризиса, передает RT .

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил желание провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.