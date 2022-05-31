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МИД Турции сообщил о желании Зеленского встретиться лично с Путиным

МИД Турции сообщил о желании Зеленского встретиться лично с Путиным
Volodymyr Zelensky/Globallookpress

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил желание провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам дипломата, Анкара продолжает свои стремления в сфере урегулирования украинского кризиса, передает RT

«Буквально вчера в ходе переговоров Зеленский выразил желание провести встречу с Путиным. Турция продолжает свои стремления», — сказал Чавушоглу в интервью журналистам «Анадолу».

Президент Украины ранее заявил, что вести переговоры о мире имеет смысл только лично с Владимиром Путиным.

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