МИД Турции призвал не ждать от Анкары санкций против России

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Турция не смогла бы остаться честным посредником между Украиной
и Россией, подключившись к антироссийским санкциям, заявил в интервью телеканалу
CNN Turk министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.
Глава МИД Турции также отметил, что ожидать от Анкары санкций
против Москвы не стоит. Это решение было бы неправильным, подчеркнул министр.
«Как мы могли бы быть стать честным посредником, если бы
подключились к санкциям против России? Поэтому ожидать от нас санкций против
России не стоит, это было бы не правильным», – сказал Чавушоглу.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил,
что Киев демонстрирует непостоянство в переговорах с Москвой. По его словам,
украинская сторона каждый раз на переговорах отходит от ранее сказанных слов и
меняет свою позицию, что негативно сказывается на диалоге Украины и России.