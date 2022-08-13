МИД: США раскрутили «визовую войну» против дипломатов и обычных россиян

Соединенные Штаты начали «визовую войну» в отношении дипломатов, но теперь она распространилась и на простых россиян. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.
Дипломат напомнил, что для получения американской визы необходимо приложить «неимоверные усилия». Для оформления документа приходится посещать другие страны, пишет ТАСС.
«По вине Вашингтона запущен маховик “визовой войны”, затрагивающей не только дипломатов, но и обычных граждан. Отказ от выдачи виз в Москве под предлогом нехватки кадров — сугубо внутреннее американское решение», — добавил Дарчиев.
Российские дипломаты тоже испытывают «кадровый дефицит». Но посольство продолжает оказывать все услуги в полном объеме вне зависимости от гражданства заявителя. Поэтому за «визовую войну» ответственность несут США, заключил Дарчиев.