МИД Швеции вызовет российского посла из-за слов о погибшем на Украине скандинавском наемнике

Новость о гибели 28-летнего подданного королевства появилась в шведских СМИ еще 19 июля. Они преподнесли молодого человека как «борца за независимость и героя», хотя фактически он был обычным наемником. 25 июля в своих соцсетях российское посольство выразило сожаление, что пресса настолько исказила факты.