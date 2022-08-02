МИД Швеции вызовет российского посла из-за слов о погибшем на Украине скандинавском наемнике

МИД Швеции планирует вызвать для разбирательств представителя российского посольства после комментария в социальных сетях об образе местного наемника, погибшего на Украине, передает ТАСС.
Новость о гибели 28-летнего подданного королевства появилась в шведских СМИ еще 19 июля. Они преподнесли молодого человека как «борца за независимость и героя», хотя фактически он был обычным наемником. 25 июля в своих соцсетях российское посольство выразило сожаление, что пресса настолько исказила факты.
По мнению российских дипломатов, в рамках международного права подобные «солдаты удачи» могут считаться лишь военными преступниками. В соответствии с этими правовыми нормами, их, вероятно, ждет трибунал.
Комментарий российского посольства вызвал волну негодования в шведском парламенте. Сразу несколько фракций потребовали вызвать посла РФ в МИД. По мнению спикера по внешнеполитическим вопросам партии «Либералы» Юара Форселя имела место «психологическая атака России против Швеции». Другой депутат Керстин Лундгрен и вовсе заявил, что любой швед имеет право «поддерживать Украину так, как считает нужным».