МИД Швеции сообщил о готовности принять участие в коллективной обороне НАТО

Стокгольм поддерживает позицию Североатлантического альянса, который отводит ядерному оружию первостепенную роль в обеспечении безопасности. Об этом сказала министр иностранных дел Швеции Анн Линде.
Линде в официальном письме к генеральному секретарю Альянса Йенсу Столтенбергу сообщила о готовности Швеции приложить усилия для коллективной обороны НАТО.
«Швеция принимает подход НАТО к безопасности и обороне, который включает решающую роль ядерного оружия, и намерена в полной мере участвовать в процессе планирования военной структуры НАТО и коллективной обороны, а также готова развернуть силы и средства для всех миссий Североатлантического союза», — заявила Линде.
Ранее Госдеп США заявил, что у Альянса нет «агрессивных намерений» в отношении России. Об этом пишет RT.