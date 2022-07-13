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МИД Швеции сообщил о готовности принять участие в коллективной обороне НАТО

МИД Швеции сообщил о готовности принять участие в коллективной обороне НАТО
MANUEL GEISSER / imago-images.de / globallookpress

Стокгольм поддерживает позицию Североатлантического альянса, который отводит ядерному оружию первостепенную роль в обеспечении безопасности. Об этом сказала министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Линде в официальном письме к генеральному секретарю Альянса Йенсу Столтенбергу сообщила о готовности Швеции приложить усилия для коллективной обороны НАТО.

«Швеция принимает подход НАТО к безопасности и обороне, который включает решающую роль ядерного оружия, и намерена в полной мере участвовать в процессе планирования военной структуры НАТО и коллективной обороны, а также готова развернуть силы и средства для всех миссий Североатлантического союза», — заявила Линде.

Ранее Госдеп США заявил, что у Альянса нет «агрессивных намерений» в отношении России. Об этом пишет RT.

НАТО стокгольм столтенберг Швеция
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