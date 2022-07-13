МИД Швеции сообщил о готовности принять участие в коллективной обороне НАТО

«Швеция принимает подход НАТО к безопасности и обороне, который включает решающую роль ядерного оружия, и намерена в полной мере участвовать в процессе планирования военной структуры НАТО и коллективной обороны, а также готова развернуть силы и средства для всех миссий Североатлантического союза», — заявила Линде.