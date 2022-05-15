МИД Швеции: Стокгольм постарается урегулировать разногласия с Анкарой по НАТО

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Швеция и Турция смогут решить все вопросы и разногласия, возникшие из-за намерения Стокгольма вступить в НАТО. В этом выразила уверенность глава МИД страны Анн Линде.
Президент Турции Тайип Эрдоган не оценил желание Швеции присоединиться к Альянсу. По его словам, Анкара внимательно следит за процессом расширения НАТО. Линде уверена, что Стокгольм сможет повлиять на мнение Анкары.
«Мы будем продолжать диалог с Турцией, постараемся урегулировать все существующие недоразумения. Я уверена, что мы решим этот двусторонний вопрос», — отметила глава МИД.
Швеция ранее заявила о решении подать заявку в НАТО, передает телеканал «360». В случае ее одобрения Стокгольм намерен настоять на неразмещении ядерного оружия и баз на территории страны.
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