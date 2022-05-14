МИД Сербии заявил о намерении четырех государств отозвать признание независимости Косово

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Глава внешнеполитического ведомства Сербии Никола Селакович заявил о работе властей страны над отзывом признания независимости Косово. Он отметил, что сейчас намерены это сделать уже четыре государства.
Селакович обратил внимание, что президент Сербии Александр Вучич обнародует названия соответствующих стран, когда сочтет нужным. Такое право ему дал Совет безопасности республики.
«Этим жестом даем шанс государствам-членам Совета Европы, чтобы в июне не начинали процедуру приема Косово, чем показываем нашу готовность к переговорам и диалогу», — отметил глава МИД Сербии.
Ранее Косово подало заявку на членство в СЕ. Ее направили в комитет министров на рассмотрение.
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