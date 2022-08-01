МИД: ряд стран НАТО негласно поддерживают вербовку наемников Киевом

Среди участников НАТО есть страны, которые негласно поощряют вербовку Киевом иностранцев для участия в боевых действиях против России. Об этом РИА Новости рассказал глава департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.
«Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима», — пояснил дипломат.
По словам Тарабрина, участие в вербовке принимают неправительственные организации и украинские дипломатические представительства за границей. Своими действиями они нарушают международные соглашения, включая венскую Конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года.