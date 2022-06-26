МИД Румынии назвал возмущения Медведева по статусу Молдавии в ЕС «привычной риторикой Кремля»

Слова зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева о Кишиневе и Бухаресте соответствуют привычной политической линии Кремля, уверены в Министерстве иностранных дел Румынии.
Недавно российский политик выразил мнение, что Молдавия сможет ускорить процесс вступления в ЕС при помощи создания Великой Румынии (Romania Mare). «Хороводы» Бухареста вокруг Кишинева возмутили зампредседателя Совбеза. Однако МИД Румынии не увидел в его словах ничего нового.
«Заявления Дмитрия Медведева, последовавшие за историческим решением Европейского совета от 23-24 июня о предоставлении Республике Молдова и Украине статуса государств — кандидатов в члены ЕС, являются частью привычной риторики Кремля, распространяемой в Республике Молдова», — гласит сообщение ведомства.
Ранее Молдавии предоставили статус кандидата в члены Евросоюза. По оценкам Медведева, на вступление Кишиневу в одиночку понадобятся десятилетия.