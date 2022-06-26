МИД Румынии назвал возмущения Медведева по статусу Молдавии в ЕС «привычной риторикой Кремля»

Недавно российский политик выразил мнение, что Молдавия сможет ускорить процесс вступления в ЕС при помощи создания Великой Румынии (Romania Mare). «Хороводы» Бухареста вокруг Кишинева возмутили зампредседателя Совбеза. Однако МИД Румынии не увидел в его словах ничего нового.