МИД: Россия ответит на враждебные действия ЕС

Агентство «Москва» Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Агентство «Москва»

Россия не оставит без ответа враждебные шаги Европейского
союза. Информацией об этом поделился представитель Министерства иностранных дел РФ Николай Кобринец.

Москва надеется, что Брюссель
поймет, насколько конфликт с Россией не в его интересах. Кобринец заявил об этом во
время беседы с РИА Новости.

Беспочвенные санкционные пакеты Евросоюза в отношении России
оказывают негативное влияние на жизнь европейцев. Кобринец также задался
вопросом, готов ли Брюссель из собственного кармана платить за будущие убийства
мирных граждан Украины.

Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины, мирному населению ничего не угрожает.

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