МИД: Россия до сих пор не получила от Украины ответа на предложения по соглашению

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Российская сторона еще 15 апреля передала Украине
предложения по соглашению, но ответ не получен до сих пор. Об этом сообщили в
МИД РФ.
Ранее официальный представитель российского
внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что украинская сторона
намеренно затягивает переговорный процесс, отказываясь от конструктивных обсуждений
приоритетных для России вопросов.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
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