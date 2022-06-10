Новости02

МИД России: замминистра Рябков и американский посол Салливан провели переговоры

МИД России: замминистра Рябков и американский посол Салливан провели переговоры
globallookpress.com/MFA Russia

Замглавы МИД России Сергей Рябков и американский посол Джон Салливан провели беседу, передает внешнеполитическое ведомство РФ.

Стороны обсудили двустороннюю повестку. Соответствующая информация появилась на сайте министерства.

«Десятого июня заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с послом США в МосквеДжоном Салливаном. Обсуждены некоторые вопросы двусторонней повестки дня», — пояснили в МИД.

Ранее замминистра иностранных дел РФ назвал опасным курс Вашингтона, предполагающий снабжение официального Киева оружием. Слова Рябкова приводит RT. Дипломат заметил: после начала спецоперации России у США сломались остатки здравого смысла.

рябков салливан США
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.