МИД России: замминистра Рябков и американский посол Салливан провели переговоры

Ранее замминистра иностранных дел РФ назвал опасным курс Вашингтона, предполагающий снабжение официального Киева оружием. Слова Рябкова приводит RT . Дипломат заметил: после начала спецоперации России у США сломались остатки здравого смысла.

«Десятого июня заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с послом США в МосквеДжоном Салливаном. Обсуждены некоторые вопросы двусторонней повестки дня», — пояснили в МИД.