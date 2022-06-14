МИД России ввел ограничения против оборонного лобби Великобритании

В министерстве подчеркнули, что Лондон ведет откровенную антироссийскую деятельность. Связанные с оборонным комплексом Британии лица отдают распоряжения о поставке на Украину оружия, от которого гибнут жители Донбасса и его защитники. Также ощутимый вред Москве наносят иностранные журналисты, распространяющие в англоязычных государствах заведомо ложные сведения о РФ.