МИД России ввел ограничения против оборонного лобби Великобритании

МИД России ввел санкции против граждан Великобритании. Рестрикции затронули высокопоставленных военных и журналистов Соединенного Королевства.
В министерстве подчеркнули, что Лондон ведет откровенную антироссийскую деятельность. Связанные с оборонным комплексом Британии лица отдают распоряжения о поставке на Украину оружия, от которого гибнут жители Донбасса и его защитники. Также ощутимый вред Москве наносят иностранные журналисты, распространяющие в англоязычных государствах заведомо ложные сведения о РФ.
В «стоп-лист» МИД попали заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куин, исполнительный директор группы оборонных компаний BAE Systems Чарльз Вудберн, а также главный редактор газеты The Guardian Кэтрин Винер и ее коллега из The Times Джон Уитерроу. Теперь им запрещен въезд в Россию.