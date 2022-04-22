МИД России: Вашингтон готовит новые ограничения в адрес Москвы

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Соединенные Штаты готовят десятки законопроектов,
предполагающих новые ограничительные меры в отношении России. Об этом сообщил
заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев.
Конгрессмены США имеют разногласия, однако все считают
необходимым сдерживать Москву, отметил он. Улучшение отношений с Россией в
настоящий момент даже не рассматривается.
«При наличии колоссальных внутриполитических проблем и того
водораздела, который сегодня существует между республиканской и демократической
партиями, русофобия — это единственная, пожалуй, тема, по которой на Капитолии
существует консенсус», — подчеркнул Кошелев.
Ранее совместный курс на введение санкций в отношении России
подтвердили Япония и США. В данном направлении страны также намерены
сотрудничать с участницами G7,
передает URA.RU.