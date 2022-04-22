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    МИД России: Вашингтон готовит новые ограничения в адрес Москвы

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    МИД России: Вашингтон готовит новые ограничения в адрес Москвы

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    Федеральное агентство новостей

    Соединенные Штаты готовят десятки законопроектов,
    предполагающих новые ограничительные меры в отношении России. Об этом сообщил
    заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев.

    Конгрессмены США имеют разногласия, однако все считают
    необходимым сдерживать Москву, отметил он. Улучшение отношений с Россией в
    настоящий момент даже не рассматривается.

    «При наличии колоссальных внутриполитических проблем и того
    водораздела, который сегодня существует между республиканской и демократической
    партиями, русофобия — это единственная, пожалуй, тема, по которой на Капитолии
    существует консенсус», — подчеркнул Кошелев.

    Ранее совместный курс на введение санкций в отношении России
    подтвердили Япония и США. В данном направлении страны также намерены
    сотрудничать с участницами G7,
    передает URA.RU.

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