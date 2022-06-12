МИД России: США должны ответить на вопросы о биолабораториях на постсоветском пространстве

Власти США должны пояснить ситуацию с военно-биологической деятельностью на постсоветском пространстве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В беседе с журналистами ТАСС дипломат отметила, что Москва требует от Вашингтона ответить на вопросы о биолабораториях в постсоветских государствах. Американской стороне следует соблюдать соответствующую конвенцию.
«Ожидаем предоставления не сведений общего характера, а пояснений по существу в отношении конкретных вопросов, которые поставлены российской стороной в связи с военно-биологической деятельностью США на постсоветском пространстве», — говорится в комментарии представителя министерства.
Ранее стало известно об американских биолабораториях на Украине. Захарова заявила об угрозе для России такой деятельности на территории соседней страны.