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    МИД России: спецоперация на Украине завершится после выполнения всех задач

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    МИД России: спецоперация на Украине завершится после выполнения всех задач

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    Агентство «Москва»

    Военная спецоперация России завершится, когда будут устранены риски,
    связанные с освоением Украины странами НАТО, заявил директор второго
    департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

    По словам дипломата, специальная военная операция на Украине
    идет в соответствии с планом. Она завершится, когда будут выполнены все задачи,
    уточнил в интервью ТАСС Полищук.

    «В их числе защита мирного населения Донбасса,
    демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России,
    исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО», – подчеркнул
    дипломат.

    Ранее ВКС России атаковали 12 военных объектов Украины с
    помощью ракет воздушного базирования, сообщает со ссылкой на Минобороны RT. В результате было поражено два украинских пункта управления войск,
    а также три района сосредоточения военной техники и живой силы противника.

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