МИД России: спецоперация на Украине завершится после выполнения всех задач

Ранее ВКС России атаковали 12 военных объектов Украины с

помощью ракет воздушного базирования, сообщает со ссылкой на Минобороны RT. В результате было поражено два украинских пункта управления войск,

а также три района сосредоточения военной техники и живой силы противника.