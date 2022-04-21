МИД России: спецоперация на Украине завершится после выполнения всех задач

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Военная спецоперация России завершится, когда будут устранены риски,
связанные с освоением Украины странами НАТО, заявил директор второго
департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
По словам дипломата, специальная военная операция на Украине
идет в соответствии с планом. Она завершится, когда будут выполнены все задачи,
уточнил в интервью ТАСС Полищук.
«В их числе защита мирного населения Донбасса,
демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России,
исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО», – подчеркнул
дипломат.
Ранее ВКС России атаковали 12 военных объектов Украины с
помощью ракет воздушного базирования, сообщает со ссылкой на Минобороны RT. В результате было поражено два украинских пункта управления войск,
а также три района сосредоточения военной техники и живой силы противника.